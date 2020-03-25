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Can Ataklı'nın skandal sözlerine ceza yağdırdı

Koronavirüs yayınlarını incelemeye alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarda yasaları ihlal edenlere idari yaptırım uyguladı. Ayşenur Arslan ve Can Ataklı’nın skandal sözleri sebebiyle Halk TV ve Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

Medya / 25 Mart 2020 Çarşamba 21:06
Can Ataklı'nın skandal sözlerine ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yayınları mercek altına aldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden Tele1, Halk TV ve Habertürk'e ceza uyguladı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programında kullanılan 'koronavirüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu' ve 'salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğu' iddiaları, Üst Kurul tarafından 'ayrımcılık' ile 'gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal' olarak değerlendirildi. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.

Üst Kurul toplantısında, ayrıca Halk TV'de yayınlanan 'Günaydın Türkiye' adlı programda da koronavirüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

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