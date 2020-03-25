Büyük provokasyon! Wikipedia, Türkiye'deki koronavirüs haritasını paylaştı

'Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması' gerekçesiyle erişim yasağı getirelen ve 3 yıl sonra tekrar açılan Wikipedia, koronavirüsle ilgili büyük bir provakasyona imza attı.



Wikipedia, Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan ve ülkemizde 44 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili harita paylaştı. Site, paylaşımına düştüğü notta; Türkiye'deki kesinleşmiş ve şüpheli koronavirüs vakalarının illere dağılımını gösterdiğini iddia etti.



Kaynaksız provokasyon

Kullanıcıların içerik hazırlayabildiği ve içeriği istedikleri an istedikleri gibi değiştirebildiği internet ansiklopedisi olan Wikipedia'da yer alan haritanın Türkiye'deki kesinleşmiş veya şüpheli vakaları gösterdiğini söylemek doğru değil.



Çünkü, Sağlık Bakanlığı ilk vakanın açıklandığı günden bu yana, vakaların hangi şehirde olduğu bilgisini paylaşmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında yalnızca ülkedeki vakalar bildiriliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında; Wikipedia'nın sözde koronavirüs haritası, vatandaşlara tedirgin edecek bir provokasyondan daha öteye geçmiyor.