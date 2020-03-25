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Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor

Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanan Belçika'da, sokaklardaki çöplerin toplanmadığı ve etrafa saçıldığı görüldü.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 10:20
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
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Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Belçika'da, sokakların son hali görenleri şok etti.

Ülkede süpermarket, eczane, banka ya da acil durumlar dışında evden ayrılmak yasak.

BELÇİKA'DA HER YER ÇÖP
Belçika'da yaşayan bir Türk, çektiği videoda sokakların halini gözler önüne serdi.

Avrupa'nın göbeğinde çöplerin etrafa saçıldığı ve görevliler tarafından kaldırılmadığı görüldü.

'DEVLETİNİZLE GURUR DUYUN'
Videoyu çeken kişi, sokaklarda ilaçlama yapılmadığını da belirterek, 'Türkiye'dekiler! Herkesten şikayet etmeyin, her şeyden şikayetçi olmayın. Burası Avrupa'nın baş şehri Belçika. Bırakın sokaklarımızı ilaçlamayı, gördüğünüz gibi çöplükten geçilmiyor. Çöplerimiz dahi toplanmadı. Halinize şükredin, devletinizle gurur duyun.' diye konuştu.

KoronavirüsAvrupaSüpermarketBelçikaSokağa Çıkma Yasağı

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