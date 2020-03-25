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Bakan Süleyman Soylu'dan kriz tellalı Yılmaz Özdil'e sert tepki

Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü başarılı mücadeleyi baltalamaya çalışan kriz tellalı Yılmaz Özdil'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi bir cevap geldi. Soylu, "Yalan söylüyorlar. Ömrüm bu yalanlarla mücadeleyle geçiyor. Ahlaksızca bir şekilde insanları tahrik etmeye çalışıyorlar. Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır" dedi.

Siyaset / 25 Mart 2020 Çarşamba 12:33
Bakan Süleyman Soylu'dan kriz tellalı Yılmaz Özdil'e sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı br televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Kriz çığırtkanı Yılmaz Özdil'in 'Sınır öyle bir hale geldi ki, hala İran sınırında 50-60 bin kişi elin kolunu sallaya sallaya ülkeye giriyor. Bu nasıl virüsle mücadeledir.' sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu şöyle konuştu:
'Benim görevim yalanla, vatandaşımızı istismar edenlerle mücadele etmek. Bunu sosyal medyada yayınlayanı da muhatap alırım. Benim böyle bir derdim yok. Eğer biz bunu söylemezsek ortaya koymazsak vatandaşımız bunun yalan olduğunu nereden bilecek? İzmir'deki rakamları biliyorsunuz. Eğer elinde bir veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlığın önüdür. Hangi ilde ne kadar var biz bunu biliyoruz. Devlet idare ediyoruz. Hem yalan söyleyeceksin hem öteki taraftan topluma yanlış bilgi vereceksiniz ardından da bütün bunlar normalmiş gibi ortaya koyacaksınız. Ben Van sınırından Ağrı sınırından ne kadar insan geldiğini açıklamaktan imtina etmedim ki. Ama yine yalan konuşuyorlar.'

TelevizyonYılmaz Özdilİçişleri Bakanıİran

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