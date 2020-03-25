Bakan Çavuşoğlu yurt dışında virüsten hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



'NATO Dışişleri Bakanları toplantısı videokonferans ile gerçekleştirilecek.



Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile videokonferans ile görüşeceğim.



2721 daha öğrenci Türkiye'ye getirildi.



Sudan ve KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi ve 14 gün karantinaya alındılar.



Fas Dışişleri Bakanı ile görüşerek, Fas'taki 224 vatandaşımızı daha getirdik.



Türkiye'deki diğer ülkelerin vatandaşlarını da kendi ülkelerine geri dönüyor.



'YURTDIŞINDA 32 TÜRK VATANDAŞI KORONAVİRÜS'TEN HAYATINI KAYBETTİ'



Virüs nedeniyle yurt dışlında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti.



69 ÜLKEDEN YARDIM TALEBİ



69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi. 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de bizden maske talebi oldu. Oluşturulacak bir koordinasyon merkezi veya fona gereken katkıyı sağlarız. İnsani konularda birinci sırada olan bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. Uluslararası toplumun işbirliği içinde olması gereken bri dönemdeyiz.



65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Özellikle yaşlıların öldüğünü dikkate alırsak, 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkmamalı. İhtiyaçları polis ve zabıta tarafından karşılanıyor. Sosyal medyadaki görüntüler hepimizi üzdü. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da lütfen yasağa uysun'

