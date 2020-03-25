Almanlar felakete sürükleniyor

32,991 koronavirüs vakasının olduğu Almanya'da Başbakan Angela Merkel, salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Uzmanlar ise Almanya'yı zor günlerin beklediğini işaret ederek, ülkedeki 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen dolduğunu ve nüfusun yüzde 60 -70'inin koronavirüse yakalanması durumunda en az 278 bin kişinin hayatını kaybedeceğini belirtti.



Uzmanlara göre yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) boğuşan Almanya'yı zor günler bekliyor. Ülkedeki 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen doldu. Hayati işlemler için yeterli anestezi yok. Nüfusun yüzde 60 -70'inin koronavirüse yakalanması durumunda en az 278 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor.



Almanya için durum pek iç açıcı değil

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Şu anki durum Almanya için tablonun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.



Virüs çeyrek milyon insanı hayatından edebilir

Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan koronavirüsten ölebilir. TRT Deutsch'nin haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.



Ülkedeki hastaneler üst sınıra ulaştı

Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß (Gerald Gass), yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.



Hemşireler Almanya'yı terk ediyor

Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.