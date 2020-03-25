4 ile koronavirüs uyarısı!

Çay gübrelemesi işi için üretim yapılan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'a il dışından müstahsil geldiğine işaret eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, bu kişilerin hastalığın yayılmasına sebep olabileceğine vurgu yaparak koronavirüsle mücadele kapsamında yaş çay üreticilerinin bahçe gübrelemesini birinci sürgünden sonraya bırakmasını istedi.



Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 785 bin 692 metrekare alanda 199 bin 645 kayıtlı üretici bulunduğunu hatırlattı.



Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyada olduğu Türkiye'de de yayılım gösterdiğini anımsatan Erdoğan, virüsün yayılmaması için devletin aldığı önlemlerin yanında bölgeye özgü önlemlerin de alınması gerektiğini kaydetti.



'Birinci sürgün sonuna erteleyin'



Erdoğan, çay gübrelemesi işi için üretim yapılan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'a il dışından müstahsil geldiğine işaret ederek, 'Bu kişilerin hastalığın yayılmasına sebep olabilecekleri veya oldukları aşikardır. Üreticilerimizin bölgemize gelmemesi ve bu işi birinci sürgün sonuna ertelemesinin Kovid-19 virüsünün yayılımını bölgemizde en aza indireceği, kendilerini yolculuktan kaynaklı riskten de koruyacağı yetkililer tarafından belirtilmektedir.' ifadesini kullandı.



'Verimden endişe etmeyin'



Üreticilerin verimden endişe etmemesini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:



'Çay müstahsilleri gübrelemenin geç yapılmasından dolayı endişelenmesin. Ziraat mühendisleri tarafından yaş çay gübreleme işinin birinci sürgün sonunda yapılmasının çay kalitesi ve veriminde hiçbir kayıp olmayacağı, bitkinin kış boyunca dinlendiği, gerekli enzimleri topraktan aldığı belirtilmektedir. Gübrenin ikinci sürgün başlarında verilmesi sonraki sürgünlerde kalite açısından daha faydalı olacaktır. Bütün dünyayla birlikte ülkemiz çok zor bir süreçten geçmektedir. Bu hastalığın yayılmaması için elimizden geleni yapmalıyız.'