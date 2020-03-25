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24 aile hekiminde koronavirüs tespit edildi!

Türkiye’de 44 kişinin hayatına mal olan koronavirüsün İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’da 24 sağlık çalışanında tespit edildiğini açıkladı

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 07:43
24 aile hekiminde koronavirüs tespit edildi!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de 44 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İstanbul'un çeşitli hastanelerinde görev yapan 24 sağlık çalışanına bulaştı. Çalışanların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Birkaçı yatarak tedavi görüyor”
Türkiye'de 44 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İstanbul'da farklı ilçelerde görev yapan 24 aile hekimi ve hemşireye bulaştı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanlarının genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Dr. Kutbettin Demir, 'Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok' şeklinde konuştu.

'Sağlık merkezleri en riskli yerler'
Vatandaşların basit sebeplerden dolayı hastaneye gelmesinden şikayetini belirten Demir, 'Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerekir. Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz' şeklinde konuştu.

Demir, aile hekimleri olarak en büyük eksikliklerinin tulum ve gözlük olduğunu da belirtti.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

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