17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Avrupa seyahatinden döndükten sonra kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle evde kendini karantinaya aldığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Thunberg, kendisinde öksürük, boğaz ağrısı, titreme gibi belirtilerin olduğunu ifade etti.



Thunberg, Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babasında da bazı belirtilerin görüldüğünü söyledi.



'Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim' diyen Thunberg henüz test yaptırmadığını da belirtti.



