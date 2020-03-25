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17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını sosyal medyadan açıkladı.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:53
17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Avrupa seyahatinden döndükten sonra kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle evde kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Thunberg, kendisinde öksürük, boğaz ağrısı, titreme gibi belirtilerin olduğunu ifade etti.

Thunberg, Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babasında da bazı belirtilerin görüldüğünü söyledi.

'Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim' diyen Thunberg henüz test yaptırmadığını da belirtti.

Avrupa

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