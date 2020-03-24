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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

3. Sayfa / 24 Mart 2020 Salı 09:14
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
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Olay, kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan korona virüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.

Kaynak : İHA

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Cep TelefonuSağlık Ekipleri

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