Yaşlı çifte koronavirüs uyarısı yapan Belediye Başkanı, nineden bastonu yedi

İzmir'de koronavirüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi. Çifte uyarılarda bulunan Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineden baston yedi.



Dışarı çıkmamaları konusunda uyardı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler konusunda, geçen akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ve dün Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılar yaptı, bilgiler verdi. Sabah saatlerinde Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda sempatik biçimde uyaran Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineyle de renkli görüntülere neden oldu.



“Seni koştururum” dedi bastonu yedi

Çift olarak dışarı çıkan Saadet nineyi evine gitmesi için uyaran Gürbüz, "Seni koştururum. Haydi eve. Balkondan bakacağım. Polise söyleyeyim de ceza yazsın" diyerek espri yaptı. Bunun üzerine Saadet nine elindeki bastonla Başkan Gürbüz'ün bacaklarına vurarak eve gideceğini söyledi.