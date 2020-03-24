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Yaşlı çifte koronavirüs uyarısı yapan Belediye Başkanı, nineden bastonu yedi

İzmir’in Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte esprili bir dille “Evinize gidin” uyarısında bulununca yaşlı nine elindeki bastonla Gürbüz’e vurdu.

Yaşam / 24 Mart 2020 Salı 09:09
Yaşlı çifte koronavirüs uyarısı yapan Belediye Başkanı, nineden bastonu yedi
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İzmir'de koronavirüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi. Çifte uyarılarda bulunan Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineden baston yedi.

Dışarı çıkmamaları konusunda uyardı
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler konusunda, geçen akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ve dün Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılar yaptı, bilgiler verdi. Sabah saatlerinde Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda sempatik biçimde uyaran Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineyle de renkli görüntülere neden oldu.

“Seni koştururum” dedi bastonu yedi
Çift olarak dışarı çıkan Saadet nineyi evine gitmesi için uyaran Gürbüz, "Seni koştururum. Haydi eve. Balkondan bakacağım. Polise söyleyeyim de ceza yazsın" diyerek espri yaptı. Bunun üzerine Saadet nine elindeki bastonla Başkan Gürbüz'ün bacaklarına vurarak eve gideceğini söyledi.

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