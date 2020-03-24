Wuhan takımı İstanbul'da mola vermiş

Wuhan Zall isimli ekibin futbolcuları sezon öncesi hazırlık kampını İspanya'da geçirmek için 1,5 ay önce bu ülkeye geldi. Hazırlık kampına başladıktan sonra Çin'in koyduğu seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemeyen ekip, virüsün İspanya'da yayılması nedeniyle ülkeden çıkışını hızlandırdı.



Daha önce şubat ayı ortasında İspanya'dan ayrılmayı planlayan futbol ekibi, çıkışını mart ayı sonuna erteledi. Ancak İspanya'da salgın nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi Çin futbol takımı oyuncularını endişelendirdi.



Takımın Teknik Direktörü Jose Gonzalez, AP'ye yaptığı açıklamada Çin'de durumların şu an iyi olduğunu söyledi. Çin'de futbol sezonunun mayıs ayı başında başlama durumunun olduğunu söyleyen Gonzalez, 'Çin'e girdikten sonra karantinaya alınacağız. Ne kadar erken girersek o kadar iyi.' dedi.



Futbol takımı oyuncuları İspanya'ya gitmeden önce de Wuhan kentinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Guanghzou şehrinde sezon öncesi hazırlık kampına girmişti.



Şok gerçek ortaya çıktı

İspanya'ya gidiş esnasında 27 kişilik ekibin bu seyahat esnasında İspanya kampı öncesi İstanbul'da mola verdiği ortaya çıktı.