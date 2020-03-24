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Utanmadan birde kendini savundu!

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlaşılma var. O benim ağabeyim" şeklinde cevap verdi.

Yaşam / 24 Mart 2020 Salı 20:19
Utanmadan birde kendini savundu!
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Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlama var. O benim ağabeyim. Zaten öyle videolarımız var. O bana su döküyor, ben ona su döküyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma var" dedi.

O.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : İHA

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Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü

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