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Skandal çağrı! Eve girmeyin sokağa çıkın dedi...

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, vatandaşlarına koronavirüs salgını korkusuyla sokaklara çıkmaktan vazgeçmemeleri ve aileleriyle restoranlara gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 09:30
Skandal çağrı! Eve girmeyin sokağa çıkın dedi...

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Oaxaca de Juarez şehrinde ziyareti ettiği bir restoranda halka koronavirüs salgınına ilişkin paniğe kapılmamalarını söyledi.

Salgınla mücadele eden diğer ülkelerin liderlerinin aksine halkı dışarı çıkmaya çağıran Obrador, 'Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkanınız varsa ailenizi restoranlara götürmeye devam edin' ifadelerini kullandı.

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, 'Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek' diye konuştu.

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da koronavirüs görülen kişi sayısı 316, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

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