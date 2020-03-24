Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı! Çin’den getirilen ilacın ismi ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavi sürecini 11 günden 4 güne indiren Favipiravir ilacının Türkiye’ye getirildiğini ve yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başladığını açıkladı. Bu ilacın, Favipiravir olduğunu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı.



İlaç 2014 yılında Japonya tarafından bulunmuş ve üretilmiş. Japonya bu ilacın yurt dışına satışına izin vermiyordu.



Koronavirüs vakaları sonrasında Favipiravir ilacını ilk olarak Çin kullandı. Japonya ile birlikte Çin'in de yurt dışına çıkışına izin vermediği bu ilacı Türkiye getirtmeyi başardı.



Fahrettin Koca ilacı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisinde Çin'den getirilen bir ilacın dün itibariyle kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yine bir başka ilacın dünyada kullanılmadan yeni tip koronovirüs tedavisinde ilk kez Türkiye'de kullanılmaya başlandığını anlatan Koca, iyileşen vakaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.



Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Fahrettin Koca ilaca ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bu dönemde özellikle bugün itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan, bu konuda yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bir gayret içerisinde olacaktır.



-İlacın yoğun bakım şartlarında bakımı devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.



-Ayrıca bizim daha önce kullandığımız dünyada bu anlamda kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da fayda gördük dediği ilacın bizde daha önce bilinen ilaç olduğu pozitif olan vakalarda erken dönem başlamak gibi bir yaklaşım içerisinde olduk. Yani pozitif olan vakalarda erkenden dünyada başlanmadan bizim tüm vakalarda kullandığımız bir tedavi biçimimiz olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum."