USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

1,3 milyar nüfuslu ülkede şimdiye kadar 482 Koronavirüs vakası tespit edildi

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 17:36
O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın tüm bölgelerinde gece yarısından itibaren (TSİ 21.30) sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Koronavirüs'e karşı alınan önlemler konusunda ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, bu uygulamanın 21 gün süreceğini açıkladı.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Modi, 'Evlerinizden dışarı çıkmak tümüyle yasaklanacak' dedi.

Ülkede şimdiye kadar 482 Koronavirüs vakası tespit edildi, 9 kişi de hayatını kaybetti.

1,3 milyar ile Hindistan, Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi.

HindistanKoronavirüsNarendra ModiUlusa SeslenişSokağa Çıkma Yasağı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı