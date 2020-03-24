O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın tüm bölgelerinde gece yarısından itibaren (TSİ 21.30) sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.



Koronavirüs'e karşı alınan önlemler konusunda ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, bu uygulamanın 21 gün süreceğini açıkladı.



Televizyonda yayınlanan konuşmasında Modi, 'Evlerinizden dışarı çıkmak tümüyle yasaklanacak' dedi.



Ülkede şimdiye kadar 482 Koronavirüs vakası tespit edildi, 9 kişi de hayatını kaybetti.



1,3 milyar ile Hindistan, Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi.

