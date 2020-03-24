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Meteorolojiden kritik uyarı! Tüm yurtta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Genel / 24 Mart 2020 Salı 07:37
Meteorolojiden kritik uyarı! Tüm yurtta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette, Trakya'da kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Hava DurumuMeteorolojiDoğu AnadoluDoğu AkdenizBatı Karadeniz

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