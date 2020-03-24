Kriz tellalı Yılmaz Özdil'den darbe çığırtkanlığı: Ordu göreve!

Türkiye karşıtı provokatif haberlerin başını çeken Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, bir başka CHP yanşdaı gazeteci Ruhat Mengi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Dünyayı saran ölümcül koronavirüsü konusuna ilişkin konuşan Özdil, kriz tellallığına soyunarak "İnsanların alarm durumuna geçmesi lazım" dedi.



Bilindik çağrı: Ordu göreve

Provokatif açıklamalarına bir yenisini ekleyen Özdil, devletin aldığı onca önlemi görmezden geldi. Dünyada yaşanan krize rağmen Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını göz ardı eden Özdil, "İnsanların alarm durumuna geçmesi gerektiğini" söyledi ve "Silahlı Kuvvetler'i göreve çağırmalısınız" sözleriyle büyük tepki çekti.



"Rakamlar elimde var"

Kriz tellallığı yapan Özdil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her akşam kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendiriyor olmasını görmezden gelerek "İstanbul'dan sonra en büyük darbeyi yemiş olan şehir İzmir. Rakamlar benim elimde var. Topluma açıklamak zorundalar" dedi.



Özdil'in sözlerine soyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Bu paranoyak ruh hastalarının topluma yaydığı korku ve panik havası, en az "koronavirüs kadar" tehlikeli bunun görülmesi lazım! Adam, "benim elimde rakamlar var" diyor! Sen DSÖ müsün?" yorumunda bulundu.