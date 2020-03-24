Kendisini polis olarak tanıttı, tehdit etti, paylaştı

Sosyal medya kullancısı gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, 'Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz' diyerek kendisini savundu. Videoyu çekip paylaşan M.T.E. gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında 'Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcısıylarmış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır' ifadelerini kullandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran gence ise elektronik kelepçe takılacağı ve haftada 2 gün huzurevini ziyaret edeceği açıklandı.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Evde kalması çağrısı yapılan 65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişiye tepkiler çığ gibi büyüyor.



Türkiye'yi ayağa kaldıran gence ise elektronik kelepçe takılacağı ve haftada 2 gün huzurevini ziyaret edeceği belirtildi.



Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun tepki gören videoda, 65 yaşının üstünde olduğu ve koronavirüse karşı risk grubunda yer alan bir kişiye evine dönmesi gerektiğini, 'şimdilik işlem yapmadıklarını' söylemesi tepki çekti. Vatandaşın korku dolu gözlerle uzaklaşması da yürek burktu.



SOYLU'DAN TEPKİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, '65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır' dedi.



KENDİSİNİ SAVUNDU



M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, 'Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim' dedi.



GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik' denildi.



ALTUN'DAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşanan olaya tepki gösterdi. Altun şunları söyledi:



'65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVID19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.



Son birkaç günde üzülerek görüyoruz ki bazı hadsiz kişiler sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlarımızı tahkir edici bazı görüntü ve söylemleri dolaşıma sokmaktadır. Söz konusu görüntü ve söylemler bu aziz vatandaşlarımızı adeta hedef haline getirmektedir.



Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar!



Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir.'

