İsrailli bakan ülkesini saran koronavirüs ile ilgili çözüm yolunu açıkladı: Yakın zamanda Mesih gelecek

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, korona virüs dolayısıyla İsraillilerin ne kadar süre karantinada kalacaklarına yönelik soruya İlginç bir cevap verdi. Bakan Litzman, soruya “Eminim ki yakında Mesih gelecek” yanıtını vererek kurtuluşu Mesih'ten beklediklerini ifade etti.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs İsrail'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede korona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1442'ye ulaştığı bildirildi.İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.



'YAKINDA MESİH GELECEK'



Haaretz'de yer alan habere göre 'İsrailliler ne kadar daha tecrit altında kalacak?' şeklindeki bir soruya cevap veren İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, soruya “Eminim ki yakında Mesih gelecek” yanıtını vererek kurtuluşu Mesih'ten beklediklerini ifade etti.Litzman'ın açıklaması şöyle:“Mesih'in Hamursuz Bayramı'ndan önce gelmesi için dua ediyoruz. Eminim ki Mesih gelecek. Yakında özgürlük içerisinde çıkacağız ve Mesih bizi dünyadaki tüm dertlerden arındıracak” Kaynak: İsrail Sağlık Bakanı'nın korona virüs çözümü: Mesih