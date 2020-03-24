USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

İsrailli bakan ülkesini saran koronavirüs ile ilgili çözüm yolunu açıkladı: Yakın zamanda Mesih gelecek

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kurtuluş onda, eminim ki yakında Mesih gelecek" dedi.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 15:37
İsrailli bakan ülkesini saran koronavirüs ile ilgili çözüm yolunu açıkladı: Yakın zamanda Mesih gelecek

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, korona virüs dolayısıyla İsraillilerin ne kadar süre karantinada kalacaklarına yönelik soruya İlginç bir cevap verdi. Bakan Litzman, soruya “Eminim ki yakında Mesih gelecek” yanıtını vererek kurtuluşu Mesih'ten beklediklerini ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs İsrail'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede korona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1442'ye ulaştığı bildirildi.İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

'YAKINDA MESİH GELECEK' 

Haaretz'de yer alan habere göre 'İsrailliler ne kadar daha tecrit altında kalacak?' şeklindeki bir soruya cevap veren İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, soruya “Eminim ki yakında Mesih gelecek” yanıtını vererek kurtuluşu Mesih'ten beklediklerini ifade etti.Litzman'ın açıklaması şöyle:“Mesih'in Hamursuz Bayramı'ndan önce gelmesi için dua ediyoruz. Eminim ki Mesih gelecek. Yakında özgürlük içerisinde çıkacağız ve Mesih bizi dünyadaki tüm dertlerden arındıracak” Kaynak: İsrail Sağlık Bakanı'nın korona virüs çözümü: Mesih

İsrailBenzinÖzgürlükToplantıSağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı