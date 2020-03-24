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İlk kez Malatya'da! Koronavirüs hastaları...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından Malatya'da bazı hastanelerde 'Görüntülü Görüşme Merkezi' hayata geçti. Söz konusu sistem ile hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor.

Güncel / 24 Mart 2020 Salı 08:29
İlk kez Malatya'da! Koronavirüs hastaları...

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler artırılıyor.

TÜRKİYE'DE TEDBİRLERİ ARTIRDI

Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretler yasaklandı.

HASTALARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan sistemle, tedavi gören hastalar, yakınlarına hekim ve personel eşliğinde görüntülü olarak gösteriliyor.

Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. 4 personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.

'HASTALARIMIZA MORAL OLUYOR'

Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Müdür Yardımcısı Vahap Cömert, 'Görüntülü Görüşme Merkezi'nin 2013 yılında kurulduğunu kaydederek, 'Şu anda hastanemizde 14 farklı branşta 301 yoğun bakım yatağımız var. Hasta yakınları burada hastalarını bu sistem aracılığıyla görebiliyorlar, hastaları hakkında hekimlerinden bilgi alıyorlar. Şu anda corona virüs vakasından dolayı Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan genelgede tüm yoğun bakımlarda hasta ziyareti yasakladı. Ancak, görüntülü görüşme sayesinde hasta yakınlarımız hastalarını bire bir görebilmekteler ve hekimlerinden bilgi almaktalar' dedi.

Sağlık BakanlığıTurgut ÖzalMüdür YardımcısıTürkiyeHasta Ziyareti

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