İkinci el otomobil piyasasında 'koronavirüs' etkisi

Aracını, motosikletini ve evini ikinci el ilan sitelerinde satışa çıkaran kimi vatandaşlar girdikleri ilan başlıklarında koronayı da unutmadı.



İlan başlıklarında kimi satışa çıkardığı aracının fiyatını koronavirüse inat düşürdüğünü iddia ederken, kimi ise aracının korana geçirmez olduğunu, ya da koronadan hızlı olduğunu öne sürdü. Ev ilanlarında ise en dikkat çekeni ise; Koronaya karşı kendi kendi temizleyen rezidans dairesi oldu.



İşte görenlerin dikkatini çeken koronavirüs başlıklı ilanlar foto galeride...

