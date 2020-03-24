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İkinci el otomobil piyasasında 'koronavirüs' etkisi

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı herkes kendi çapında gereken önlemleri almaya çalışırken virüs ikinci el ilanlara da sıçradı.

Ekonomi / 24 Mart 2020 Salı 08:34
İkinci el otomobil piyasasında 'koronavirüs' etkisi
Foto Galeri için tıklayın

Aracını, motosikletini ve evini ikinci el ilan sitelerinde satışa çıkaran kimi vatandaşlar girdikleri ilan başlıklarında koronayı da unutmadı.

İlan başlıklarında kimi satışa çıkardığı aracının fiyatını koronavirüse inat düşürdüğünü iddia ederken, kimi ise aracının korana geçirmez olduğunu, ya da koronadan hızlı olduğunu öne sürdü. Ev ilanlarında ise en dikkat çekeni ise; Koronaya karşı kendi kendi temizleyen rezidans dairesi oldu.

İşte görenlerin dikkatini çeken koronavirüs başlıklı ilanlar foto galeride...

Koronavirüs

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