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Dünyadan korkunç rakamlar geliyor!O ülke 24 saat içinde...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 12:58
Dünyadan korkunç rakamlar geliyor!O ülke 24 saat içinde...

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.

Covid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 277, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 77, İspanya'da 2 bin 311, İran'da 1812, Fransa'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, Almanya'da 123, Güney Kore'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, Kanada'da 24, Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, Avusturya'da 21, San Marino'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Tayland'da 4, Meksika'da 4, Arnavutluk'ta 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Tunus 3, Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, Porto Riko'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

YÜZDE 7 BİN ARTIŞ!
Korona virüsle alakalı son gelişme ise İspanya'da yaşandı. İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.



Dominik CumhuriyetiBirleşik Arap Emirlikleriİnternet SitesiDemokratik Kongo CumhuriyetiKıbrıs Rum Yönetimi

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