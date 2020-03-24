Corona virüsün merkezi Wuhan'da son durum!

Dünya SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele ederken salgının merkezinde normalleşme adımları atılıyor.



Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği bildirildi. Çinli yetkililer 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak.



Çin'de meydana gelen corona virüs kaynaklı 3 bin 281 ölümün 3 in 260'ı Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı.