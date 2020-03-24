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Çin'de ortaya çıkan hantavirüs nedir, semptomları nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm şiddetiyle devam ederken, Çin'de yaşayan bir kişi ve kendisiyle aynı otobüste seyahat eden 32 kişinin hantavirüs testleri pozitif sonuç verdi. Peki hantavirüs nedir? Semptomları nelerdir?

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 14:26
Çin'de ortaya çıkan hantavirüs nedir, semptomları nelerdir?

Çin’in Global Times gazetesi, Twitter hesabından, Yunnan Eyaletinden bir vatandaşın Pazartesi günü otobüsle çalışmak üzere gittiği Shandong Eyaletin'den dönerken, hantavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

HANTAVİRÜS TAM OLARAK NEDİR?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, hantavirüsler esas olarak, kemirgenler vasıtasıyla yayılan ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilecek bir virüs ailesidir. Hastalığa yakalananların ölüm oranı %38'dir.

Hantavirüs hava yoluyla bulaşmaz; sadece virüsü taşıyan, örneğin fareler gibi kemirgenlerin idrar ya da dışkısı veya tükürüğü ile temas edilmesi durumunda ve de az sıklıkla enfekte olmuş bir sürüngenin ısırığıyla yayılabilir.

Bu virüsler normalde kemirgenlere bulaşır, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. Hantavirüs kişiden kişiye aktarılamazken, insanlar arasındaki iletimi son derece nadirdir.

SEMPTOMLARI NELERDİR?
Hantavirüs pulmoner sendromunun (HPS) erken belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ve karın ağrıları ile birlikte yorgunluk, ateş ve kas ağrıları bulunur. Tedavi edilmezse, öksürüğe ve nefes darlığına yol açabilir.

Virüsün başlangıç semptomları da aynı kalırken, düşük tansiyon, akut şok, vasküler sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.

CDC'ye göre, kemirgen popülasyonun kontrolü hantavirüs enfeksiyonlarını önlemek için birincil stratejidir.

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