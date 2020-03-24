USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Camilerden yükselen tekbirler birilerini rahatsız etti!

Koronavirüsün bir an önce durdurulması için getirilen tekbirler bazı kesimleri rahatsız etti.

Güncel / 24 Mart 2020 Salı 21:21
Camilerden yükselen tekbirler birilerini rahatsız etti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua edildi ve teşrik tekbirleri getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için ikinci kez dua sesleri yükseldi.

BİRİLERİ RAHATSIZ OLDU

Minarelerden yükselen dua ve tekbir sesleri bazı kesimleri rahatsız etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan birkaç kişi tepki çekti.








Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KoronavirüsYükselen

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı