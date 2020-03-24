Camilerden yükselen tekbirler birilerini rahatsız etti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua edildi ve teşrik tekbirleri getirildi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için ikinci kez dua sesleri yükseldi.



BİRİLERİ RAHATSIZ OLDU



Minarelerden yükselen dua ve tekbir sesleri bazı kesimleri rahatsız etti.



Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan birkaç kişi tepki çekti.

















Kaynak : Beyaz Gazete Özel