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Avrupa'da ölen Türk vatandaşlarının sayısı artıyor!

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk vatandaşının daha hayatını kaybettiği açıklandı. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi. İsviçre’de ise iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Güncel / 24 Mart 2020 Salı 17:48
Avrupa'da ölen Türk vatandaşlarının sayısı artıyor!

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı. İsviçre'de ise iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi

Fransa'da daha önce koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 10'u hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi.

Öte yandan Fransa'da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye'ye gönderiliyor.

İsviçre'de de iki Türk hayatını kaybetti

İsviçre'de koronavirüs yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

KoronavirüsFransaTürkiyeTürk Hava Yolları

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