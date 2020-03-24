Ana muhalefet partisi hiç değişmiyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, Silivri Cezaevinde Libya'da hayatını kaybeden MİT personelini deşifre eden Oda TV'den Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç'ı ziyaret etti.



Ziyaretlerin ardından heyet adına yapılan açıklamada, “İstisna olması gereken tutukluluk, siyasi bir cezalandırma aygıtı olarak kullanılıyor. Son yaşananlar yargıda siyasallaşmanın geldiği boyutu ve yargının talimatla hareket ettiğinin de bir göstergesi” denildi.

