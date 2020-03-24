Altın fiyatlarında son durum!

Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü.



Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 342.5 lira, en düşük 327 lira seviyesi görüldü. Saat 14:19 itibarıyla gram altın 334.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Böylece altın tarihi rekorunu kırmış oldu. Daha önce gördüğü en yüksek seviye 9 Mart 2020'de 339 liraydı.



Ons altın ise 1594 dolar seviyesinde bulunuyor.