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Wuhan'daki doktordan ürperten açıklama!

Çin'in Vuhan kentinde görev yapan bir doktor, bölgedeki koronavirüs hasta sayılarının manipüle edildiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Cinping'in bölgeyi ziyaretinden önce pek çok hastanın apar topar taburcu edildiğine dikkat çeken doktor, Çin'in ilan ettiği rakamların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dünya / 23 Mart 2020 Pazartesi 08:19
Wuhan'daki doktordan ürperten açıklama!

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki koronavirüslü hasta sayılarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyareti öncesinde manipüle edildiği öne sürüldü.

Kyodo News'te yer alan habere göre, Vuhan'daki bir karantina merkezinde görevli bir doktor, virüs semptomları gözlemlenen birkaç hastanın, Cinping'in ziyaretinden hemen önce apar topar taburcu edildiğini kaydetti.

“Çin'in açıkladığı rakamlar güvenilmez”
Çinli sağlık yetkililerinin üç gün üst üste “Vuhan'da yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediğine” ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten doktor, Çin hükûmetinin ilan ettiği rakamların “güvenilmez” olduğunu söyledi.

“Gerçekler söylenmezse yeni bir kriz patlak verebilir”
Tedavi altında olan hasta sayılarının günbegün daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, “gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir krizin patlak vereceğini” belirtti.

KoronavirüsKarantinaÇinDevlet Başkanı

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