Virüsün etkileri yıllar sürecek! Şok açıklama!

Corona virüs salgınının ekonomik etkileri konusunda uyarılarda bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, yaşanan ekonomik şokun finansal krizden daha büyük olduğunu söyledi.



BBC'ye konuşan Gurria, ülkelerin hızlı bir şekilde geri döneceğine inanmanın sadece bir umut olduğunu dile getirdi.



Genel sekreter, salgının küresel büyümeyi yüzde 1.5'e indirebileceğini belirten bir uyarı yapmanın bile çok iyimser olacağını belirtti.



İş kayıplarının sayısı ve şirket başarısızlıkları belirsizliğini korurken, ülkelerin 'gelecek yıllar için' kötü bir ekonomik tabloyla uğraşacaklarını söyleyen Gurria 'dünyanın en büyük ekonomilerinin birçoğunun gelecek aylarda, durgunluğa düşeceği konusunda uyardı.



Gurria 'büyük ekonomiler sadece bu yıl düşük bir büyüme elde etmekle kalmayacak aynı zamanda gelecekte büyümek daha da uzun sürecek' dedi.



Ayrıca Gurria, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik belirsizliğin, 11 Eylül terör saldırıları veya 2008 mali krizinden daha büyük bir şok yaşadıkları anlamına geldiğini söyledi.



Gurria bunun nedeninin 'işsizliği düzeltmenin ne kadar süreceğini ve şu an zor durumda olan binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeyi düzeltmenin ne kadar tutacağını bilmiyoruz' diyerek açıkladı.



Dünyadaki birçok hükümet, salgın sırasında işçileri ve işletmeleri desteklemek için benzeri görülmemiş adımlar attı. Gurria hükümetleri borçlanma kurallarını çiğnemeye ve krizle başa çıkmak için ellerinde olan her şeyi kullanmaya çağırdı.



OECD, virüs testi, doktorlar ve hemşireler için daha iyi ekipman, serbest meslek sahipleri ve işyerleri için vergi ödeme tatilleri de dahil olmak üzere salgınla başa çıkmak için dört yönlü bir plan için çağrıda bulundu.



Gurria yapılması gerekenlerin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden inşası için ödeme yapmaya yardımcı olan Marshall Planı ile karşılaştırdı.