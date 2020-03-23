Vaka sayıları artacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1236'ya ulaşan koronavirüs vaka sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Özlü, 'Şu anda salgının tırmanma evresindeyiz. Bu kapsamda her gün vaka artışının yaşanması beklenen bir durum. Elimizdeki verilere göre olağanüstü bir yayılım söz konusu değil. Vaka artışındaki rakamlar makul sınırlarda seyrediyor.' dedi.



Hızlı bulaşla mücadeleye vurgu yapan Prof. Özlü şunları söyledi:



'Eğer birdenbire hızlı bulaş olursa hastaların tedavisi sürecinde zorluk yaşarız.Virüs bir anda onbinlerce kişiye bulaşmadan makul seviyelerde seyrederse tedavi süreci çok daha sağlıklı işleyecektir.'



'Vaka sayısı 1236'ya ulaşırken 30 vatandaşımız vefat etti'



Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla virüsün Avrupa temaslı olduğu ve hastanın yakın çevresinin de gözlem altına alındığı duyuruldu. 16 Mart'ta ise vaka sayısı 18'e yükseldi. Takvimler 18 Mart'ı gösterdiğinde Bakan Koca acı haberi kamerlar karşısında açıkladı:



'Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı.Virüsü, Çin temaslı bir çalışanından aldı. Beyefendiye Allah'tan Rahmet diliyorum.”



21 Mart tarihinde Bakan Koca tarafından yapılan açıklamayla 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldığı ve bu kişilerden 277'sinin pozitif çıktığı ifade edildi. 21 Mart tarihinde vaka tespit edilen hasta sayımız 947'ye ulaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 22 Mart gecesi yapılan son açıklama ile vaka sayısı 1236'ya ulaştığı ve koronavirüs sebebi ile 30 vatqandaşımızın vefat ettiği duyuruldu.