Uzaktan eğitim başladı: İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Zelçuk verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:



Yeni ve farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci sağlıkla yöneteceğimizi biliyorum. Çocuk nasıl öğrenir koşullar imkanlar nasıl olmalı hepsi bilgimizde. Bu süreci yönetirken her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen bizlere güvenin.



Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin.



Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.



Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum..



