Tonlarcası ele geçirildi!

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını sonrası uzmanların en önemli hususun temizlik olduğunu belirtmesi üzerine sahtekarlar hiçbir kurala uymadan, ruhsatsız şekilde oluşturdukları üretim atölyesinde tonlarca deterjan ve el dezenfektanı üretti. Satışa hazır hale getirilen sahte ürünler, polisin başarılı operasyonu sonucu vatandaşa ulaşmadan ele geçirildi.



TONLARCA SAHTE DETERJANA POLİS EL KOYDU



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Guvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 30 tonu aşkın sahte deterjan ve dezenfektan ürününü ele geçirdi. İnsan sağlığına düşman kişilerin hijyen dışı ortamda izinsiz bir şekilde ürettikleri ürünler satışa hazır hale getirildi ve tıra yüklendi. İşte bu sırada Güvenlik Şube ekipleri baskın yaptı. Sancaktepe’de akşam saatlerinde yapılan operasyonda marka ürünleri taklit eden sahtekarlardan birisi suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Kaynak : İHA

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