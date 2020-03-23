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Suriyeli doktorlardan korona desteği

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktor, ölümcül salgın koronavirüsü ile mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeden Türkiye’ye destek olmak istediklerini belirtti.

Güncel / 23 Mart 2020 Pazartesi 16:32
Suriyeli doktorlardan korona desteği

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktor, Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.

Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti. Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.

100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli Dr. Mustafa Lulik, şunları kaydetti:

“2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz. Kovid-19 virüsüne karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep'teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda sayın valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok.'

Temsilcilerin Vali Davut Gül'e 100 doktorun isminin, branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi sunmasıyla ziyaret sona erdi.

Davut Gül

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