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Polis yaşlıların siparişini aldı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Güncel / 23 Mart 2020 Pazartesi 12:42
Polis yaşlıların siparişini aldı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu; 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

300 KİŞİYE YARDIM EDİLDİ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.

Ekipler, gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek vatandaşların market alışverişini yaptı.

Ekipler, özel gereksinimli oğlu ile yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Kahya'nın market alışverişini yaptı ve 'Devletimiz sizlerin yanında' ifadeleriyle poşetleri teslim etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kahya, koronavirüs tedbirlerini önemseyerek dışarıya çıkmadığını söyledi. Polis ekiplerinin gece gündüz demeden tüm gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kahya, polislere teşekkür etti.











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