Merkel'in test sonucu açıklandı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüsü taşıyan bir doktorla temas kurduktan sonra dün kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in ilk korona virüsü testinin negatif sonuç verdiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, Merkel'in daha fazla teste tabi tutulacağı kaydedildi.



Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalıştığını belirtmişti. Kaynak : İHA

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