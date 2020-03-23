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Koronavirüs ile ilgili şoke eden açıklama!

Koronavirüs nedeniyle 2 bin 182 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da yetkililerden korkutan bir açıklama geldi. İspanyol yetkililer, ülkedeki koronavirüs salgınında 'zirve noktasının' Çarşamba günü görüleceğini duyurdu.

Dünya / 23 Mart 2020 Pazartesi 15:02
Koronavirüs ile ilgili şoke eden açıklama!

İspanyol yetkililer ülkedeki koronavirüs salgınında 'zirve noktasının' Çarşamba günü gerçekleşmesini bekliyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı son 24 saattte 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

CNN International'ın haberine göre, Madrid Bölge Hükümeti üst düzey sağlık görevlisi Enrique Ruiz Escudero Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Radyo COPE'ye ülkedeki vaka sayısının bu hafta sonuna doğru azalmaya başlanmasını beklediklerini açıkladı.

Escudero açıklamasında 'Bu hafta o ünlü 'zirveye' çıkacağımızı düşünüyoruz. Ardından yeni vakalar gördüğümüz ancak bir önceki günden az olan noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz' dedi.

Escudero bu tahminin, virüsün maksimum kuluçka süresi (14 gün) ile ülke çapındaki izolasyon önlemleri ve okul kapanmaları arasındaki korelasyona dayandığını açıkladı.

KoronavirüsSağlık Görevlisi

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