Kapalıçarşı kapatıldı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Tarihi Yarımada'ya gelen turist sayısının da azaldığını belirterek, 'Salgın nedeniyle son 3 günde Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma var. Bu konuda esnafımızdan ‘dükkânımızı açmayalım' şeklinde teklifler de geliyor. Verilecek talimatlara uyarız. Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz' diye konuşmuştu.



KAPATILDI...

Bu açıklamalardan sonra Kapalıçarşı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.



Ayrıca serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılmıyor.





