'İyi hissediyorum' diyenler dikkat! Koronavirüs böyle vuruyor

Doktorlar, Covid-19 teşhisi konan kişilerin durumları aniden kötüleşmeden önce semptomlarda bir mola görülebileceği konusunda uyardılar.



Corona virüs vakalarının otuz bini aştığı ABD'de, doktorlar ölümcül virüsü daha iyi kavramaya başlıyor.



Doktorlar, ilk semptomların genellikle hafif olduğunu söylüyor. Hastalar hafif öksürük, baş ağrısı ve düşük dereceli ateşten şikayette bulunuyor.

New Orleans'daki Tulane Tıp Merkezi'nde, yirmi corona virüs hastasını tedavi eden akciğer hastalıkları ve yoğun bakım doktoru Dr. Joshua Denson, hastalığın ilk aşamasını 'yavaş yanma' olarak nitelendirdi.



BELLİ BİR SÜRE İYİ GİDİYOR



Pazar günü NBC'ye konuşan doktor Denson, 'hastalar ya iyileşmeden ya da gerçekten hastalanmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca, bu septomları taşıyorlar' dedi.



Denver'deki yoğunu bakım departmanından diğer bir akciğer hastalıkları uzmanı olan Dr. Ken Lyn-Kew, kendi hastalarında da benzer bir eğilim gördüğünü söyledi.



Lyn-Kew, 'vücudun bunun yenip yenemeyeceğini çözmeye çalıştığı bir evre var gibi görünüyor' dedi.



Dr. Ken Lyn-Kew'i dediğine göre hastalar belli bir süre iyi gidiyor ve sonra birdenbire yorgun hissetmeye, nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekmeye başlıyorlar.



GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ



1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.



4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.



5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.



6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.



7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.



8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.



9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.