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İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsünü yendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, yakalandığı korona virüsünü yendi.

Sağlık / 23 Mart 2020 Pazartesi 19:48
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsünü yendi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüse yakalanan 91 yaşındaki İbrahim Özalp yarın hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek. Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırılmış, yapılan testler sonucunda korona virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında 2 haftalık karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp'in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

İngiltere'de toplam korona virüs vakası 6 bin 650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 335'e ulaştı. Kaynak : İHA

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