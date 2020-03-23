Evde el dezenfektanı nasıl yapılır?

İşte evde kolayca yapabileceğiniz dezenfektan tarifleri…



EL TEMİZLİĞİ İÇİN DEZENFEKTAN MALZEMELERİ

2 Yemek kaşığı alkol

1 Yemek kaşığı karanfil

2 Çubuk tarçın

1 Kahve fincanı gül suyu

1 Gül yaprağı

1 Yemek kaşığı lavanta



EL DEZENFEKTANI YAPIMI

Kolay dezenfektan tarifi için ilk olarak gül yaprağı, tarçın, karanfil ve lavantayı bir kabın içerisinde dövün.

Ardından kabın içerisine arıtılmış su ekleyin.

Kabın içerisine kahve fincanı gül suyu ve 2 yemek kaşığı alkol ekleyin ve 3 gün boyunca bu karışımı poşette bekletin.

Bekleme süresi dolduktan sonra suyunu süzerek bir sprey şişesine doldurun. El dezenfektanınız kullanıma hazır.



KOLAY DEZENFEKTAN TARİFİ MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

Yarım çay kaşığı lavanta yağı

3 damla çay ağacı yağı



KOLAY DEZENFEKTAN YAPIMI

Az malzeme ile kolay el dezenfektanı yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Tüm malzemeleri bir sprey şişesine koyup ağzını kapatın. Toz malzemeler eriyene kadar iyice çalkalayın. Tüm malzemeler karıştıktan sonra tek yapmanız gereken dezenfektanınızı kullanmak olacaktır.



EV TEMİZLİĞİ İÇİN DEZENFEKTAN TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı beyaz limon sirkesi

1 çay kaşığı okaliptüs ve lavanta

1 Tatlı kaşığı Arap sabunu

2-3 damla çay ağacı yağı



EV TEMİZLİĞİ İÇİN DEZENFEKTAN YAPIMI

Özellikle virüsün kol gezdiği bu dönemde eviniz içinde doğal dezenfektan kullanabilirsiniz. Aktar veya marketlerden bulabileceğiniz bu malzemeleri bir sprey şişesine doldurup çalkalayarak karıştırın. Bir süre karıştırdıktan sonra sprey dezenfektanınızı asansör, kapı girişleri ve mobilyalar üzerinde kullanabilirsiniz.

