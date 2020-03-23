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Eğitim birliklerine yeni katılan askerlere 14 gün karantina

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak

Güncel / 23 Mart 2020 Pazartesi 10:50
Eğitim birliklerine yeni katılan askerlere 14 gün karantina

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 30'a, vaka sayısının 1.236'ya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı da askerleri salgından korumak için önlemler alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmekte.

SOSYAL MESAFE KURALI

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.edilmektedir.

14 GÜN KARANTİNA

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu hassas süreçte koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.'

KoronavirüsMilli Savunma BakanlığıTwitterTürkiye

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