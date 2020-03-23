Can Ataklı yine nefret kustu! Başörtülü öğretmen için skandal yorum...

Sözcü'ye bağlı Korkusuz Gazetesi Köşe Yazarı ve Tele 1 kanalı yorumcusu Can Ataklı, başörtülü öğretmenlere ettiği hakaretle bir kez daha gündeme geldi.
Can Ataklı, Tele1 kanalında yayınlanan 'Gün Başlıyor' isimli programda uzaktan eğitimi değerlendirdi. Ataklı, değerlendirme sırasında, başörtülü bir öğretmenin öğrencilere ders anlatmasını skandal ifadeler ile yorumladı. Ataklı, "Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." dedi. Ataklı'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı daha önce de türbanlı vatandaşlara yönelik skandal sözleri ile gündeme gelmişti.