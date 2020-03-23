Can Ataklı yine nefret kustu! Başörtülü öğretmen için skandal yorum...

Can Ataklı, Tele1 kanalında yayınlanan 'Gün Başlıyor' isimli programda uzaktan eğitimi değerlendirdi. Ataklı, değerlendirme sırasında, başörtülü bir öğretmenin öğrencilere ders anlatmasını skandal ifadeler ile yorumladı. Ataklı, "Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." dedi. Ataklı'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı daha önce de türbanlı vatandaşlara yönelik skandal sözleri ile gündeme gelmişti.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile ders başı yaptı. EBA'dan ve televizyondan ders anlatılan öğrencilere yüz binlerce içerik sunuldu. Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı, Tele1 kanalında uzaktan öğretimi skandal ifadeler ile değerlendirdi. Öğretmenin başörtülü olmasına tepki gösteren Ataklı, hakarete varan sözler söyledi. Ataklı'nın sözleri Twitter'dan gündem olurken, hadsiz ifadelere tepki yağdı.