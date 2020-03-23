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Can Ataklı'nın sözleriyle ilgili inceleme başlatıldı

EBA derslerinin başlaması üzerine yaptığı çirkin yorumlarla tepki çeken Can Ataklı'nın sözleriyle ilgili harekete geçildi. RTÜK Başkanı Şahin, "Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım en üst limitten cezanın verilmesidir" dedi. Öte yandan AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Güncel / 23 Mart 2020 Pazartesi 17:01
Can Ataklı'nın sözleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir' dedi.

'EN ÜST LİMİTTEN CEZA VERİLMELİ'

RTÜK Başkanı Şahin, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında MEB tarafından hızlı bir şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Ancak, milli dayanışmamızın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu da üzülerek görüyoruz. Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların, vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir.'

AK PARTİLİ ZEYNEP ALKIŞ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da, Can Ataklı'nın ifadelerine tepki gösterdi. Alkış, 'Nefret ve ayrımcılık' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AyrımcılıkDayatmaCan Ataklı

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