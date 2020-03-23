Bilim Kurulu Üyesinden flaş uyarı: Böyle giderse sokağa çıkma yasağı gelebilir!

Diğer ülkelere göre geç bir zamanda olsa da corona virüsü (Covid-19) Türkiye'ye sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamalara göre virüs tespit edilen vaka sayısı 927'yi buldu. Bunun üzerine yetkililerden ve uzmanlardan “dışarı çıkmayın, evde kalın” çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'da katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunarak evde kalmanın önemine değindi. Ceylan açıklamasında, “Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.



BÖYLE GİDERSE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR



Diğer ülkelere göre Türkiye'nin hızlı bir artış gösterdiğini söyleyen Ceylan, “Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz” açıklamasında bulundu.



Corona virüsü tespit edilen illerin açıklanmasının faydalı olabileceğini dile getiren Ceylan, “vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. “ dedi. Ceylan ayrıca vatandaşlara kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanmamaları ve virüse iyi gelir diyerek ünlüler tarafından tanıtılan ilaçlara inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.