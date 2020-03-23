Bakan Koca son sayıları açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca Koronavirüsten ölenlerin sayısının 37 olduğunu açıkladı.Vaka sayısı 1529 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye, vaka sayısının ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını belirterek, '293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu' ifadelerini kullandı.
GENÇLERE UYARI
Bakan Koca, açıklamasında gençlere, 'Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar' uyarısında bulundu.