USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Bakan Koca son sayıları açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca Koronavirüsten ölenlerin sayısının 37 olduğunu açıkladı.Vaka sayısı 1529 oldu.

Güncel / 23 Mart 2020 Pazartesi 21:46
Bakan Koca son sayıları açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye, vaka sayısının ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını belirterek, '293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu' ifadelerini kullandı.

GENÇLERE UYARI

Bakan Koca, açıklamasında gençlere, 'Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar' uyarısında bulundu.



KoronavirüsFahrettin KocaTürkiyeSağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı