Bakan Koca korkunç gerçeği açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısın ardından Sağlık Bakanı Koca konuştu.



Bakan Koca vakaların tüm yurda yayıldığını açıklarken 'Van'da vakalarımız var ama 10'un üzerinde değil. Van bu kapsam öne çıkan bir il değil. Virüs tüm Türkiye'ye yayılmış durumda.' dedi.



Bakan Koca'nın açıklamlarından başlıklar;



Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakan Koca, iyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek isterim. Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımıza başlandığını da belirtmek isterim.



Ben şunu diyorum sıkı yönetim dediniz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmek zorunda değil.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Kurulu çarşamba günü eğitim konusu gündem olarak değerlendirecek. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak.



''SAĞLIK PERSONELİMİZDE POZİTİF OLAN VAKALAR VAR''



Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Sayılarını şu an söylemek doğru olmaz. Erken dönemde gün sonu itibariyle duyurmak istiyoruz.



Biz hiçbir şekilde hiçbir kitten ücret almıyoruz. Alanlara da müsaade etmeyeceğiz.



Van'da vakalarımız var ama 10'un üzerinde değil. Van bu kapsam öne çıkan bir il değil. Virüs tüm Türkiye'ye yayılmış durumda.



32 bin personeli de önümüzdeki 1-2 hafta içinde almak içinde çalışıyoruz. Başka meslekler için de iyileştirmeler olabilir bunu da sayın maliye bakanımız açıklar. Bu dönemde istifa edenlerin sağlık personeli olduğunu duyuyoruz. Bu personelleri bakanlığımıza almayacağımızı da duyurmak istiyorum''

