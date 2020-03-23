18 yaşındaki genç virüsten hayatını kaybetti

Dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi. İngiltere sağlık örgütü, dün Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı göstererek ''Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğunu ve bu nedenle salgın her geçen gün artış gösterecektir'' açıklamasında bulundu .



BAŞBAKAN BORİS JOHNSON: 2 METRE KURALINA UYALIM



Covid-19 sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısına açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Birbirimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip' açıklamasını yaptı.



Yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafelendirme uygulamasına uyulmadığı takdirde daha sert yaptırımlar uygulamamız gerekecek'' açıklamalarında bulundu.



