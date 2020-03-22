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Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs'te son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

Sağlık / 22 Mart 2020 Pazar 20:28
Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs'te son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

'Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz.Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik.'

TwitterSağlık Bakanı

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